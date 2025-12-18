Задержанная со взрывчаткой в Волгодонске студентка дала показания

16-летняя студентка, задержанная с 10 кг взрывчатки у здания администрации Волгодонска Ростовской области, рассказала о подготовке к преступлению. Кадры допроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По словам девушки, ей поручили отнести «деньги и прослушку» для местного чиновника-взяточника. В момент передачи денег, убедили студентку кураторы, депутата задержал бы ОМОН. Она заверила, что не знала о взрывчатке. Рюкзак девушка достала из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска.

Никаких подробностей личности задержанной пресс-служба ФСБ не привела. На видео ее лицо скрыто. Также неизвестно о возбуждении в отношении студентки уголовного дела.