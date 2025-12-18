«Матвей Сафонов стал первым россиянином, который выиграл Межконтинентальный кубок»

«Пари Сен-Жермен» взял еще один титул. Команда Луиса Энрике выиграла Межконтинентальный кубок, одолев в финале бразильский клуб «Фламенго». Матч проходил в Катаре. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти блеснул российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который отразил четыре удара по воротам. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Межконтинентальный кубок турнир довольно странный. Изначально он был придуман, чтобы посмотреть на противостояние команд из Европы и Южной Америки. Правда, после того, как появился клубный чемпионат мира, эта тема вроде как была раскрыта. Но желание чиновников FIFA зарабатывать на всем привело к тому, что зимой мы получили еще одну возможность увидеть встречу лучших представителей разных континентов. Российские телеканалы игра ПСЖ—«Фламенго» не заинтересовала, а зря. Ведь в стартовом составе французского клуба опять появился российский вратарь Матвей Сафонов, который в итоге и стал героем матча.

Что касается самой встречи, то больше желания победить было у футболистов бразильского клуба. Парижане же после гола Хвичи Кварацхелии в первом тайме играли вполноги. Даже когда после перерыва «Фламенго» сравнял счет, забив пенальти, а в составе ПСЖ появился Усман Дембеле, получивший накануне от FIFA премию как лучший игрок года, страсть в глазах парижан не появилась. Но, к счастью, для команды у нее был Сафонов, который выдал в серии послематчевых пенальти четыре подряд невероятных сейва. После того как Матвей отразил четвертый удар, комментатор на эмоциях вручил россиянину все возможные и невозможные призы. После этого звездные игроки парижского клуба качали российского вратаря. Его, конечно, поздравил и главный тренер Луис Энрике, но, в отличие от российских комментаторов, во Франции отреагировали на игру Сафонова не так эмоционально, рассказал футбольный агент Вадим Трушков, который смотрел игру по местному телевидению: «Реакция была сдержанной. Ясно, что есть радость от победы. Честно говоря, французские комментаторы были недовольны игрой некоторых футболистов, от которых ждали гораздо большего. Были расстроены, что вообще дело дошло до пенальти. Немножко расхлябанно подошел к этой игре "Пари Сен-Жермен"».

Но у себя на родине Матвей Сафонов — точно герой. Он вытащил матч и стал первым в истории россиянином, который выиграл Межконтинентальный кубок. Конечно же, он был признан лучшим игроком этой встречи, но станет ли он теперь первым номером для Луиса Энрике? Ответа на это вопрос нет. Но с тем, что он лучше отражает пенальти, чем его конкурент Люка Шевалье, вряд ли кто-то посмеет спорить. Сафонов сам не раз говорил, что это его конек: «Серия пенальти это интересно и бывает нечасто. И я одному пенальти иногда радуюсь, а тут прямо целая серия».

Так что теперь тренерский штаб ПСЖ наверняка будет иметь это в виду. А там кто знает. Пока же Матвей Сафонов будет в центре внимания. О нем станут говорить и писать, по крайней мере, несколько дней. Шутка о том, что сейчас ПСЖ — это «Пари Сафонов-Жермен» уже появилась на просторах интернета.

Владимир Осипов