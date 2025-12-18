В Рыбинске в историческом здании обнаружили обрез охотничьего ружья

В Рыбинске во время ремонта в историческом здании на улице Крестовой нашли обрез охотничьего ружья. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: УМВД по Ярославской области

Обрез нашли рабочие за нишей батареи. Они сообщили о находке в полицию, сотрудники которой впоследствии приехали на место и изъяли обрез со следами коррозии длиной 46 см.

В дальнейшем предмет передадут для исследования в экспертно-криминалистический центр. Ранее в Ярославле в стене дома на улице Советской нашли два револьвера и боеприпасы. Арсенал был спрятан в стене.