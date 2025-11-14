Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле в стене дома нашли дореволюционные револьверы

В Кировском районе Ярославля на улице Советской нашли два револьвера и боеприпасы. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Фото: УМВД России по Ярославской области

Арсенал был спрятан в стене. Его обнаружили рабочие при ремонте дома. На место была вызвана полиция. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Кировскому району изъяла револьверы дореволюционного производства, патроны и документы с надписями.

Все найденные предметы направят в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области для анализа.

Антон Голицын

