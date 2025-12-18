В Екатеринбурге приставы закрыли столовую из-за нарушения санитарных норм

В Екатеринбурге судебные приставы на 60 суток закрыли столовую, расположенную на улице Совхозной, 20, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. Решение о приостановке деятельностизаведения было принято судом из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

В ходе проверки заведения были выявлены многочисленные нарушения. В частности, отсутствовал гигиенический журнал, в производственных помещениях хранились личные вещи сотрудников, не было раковин для мытья рук в цехах, а обработка продуктов осуществлялась с нарушением правил гигиены – мясо, рыба и овощи готовились на одной разделочной доске. Также зафиксированы повреждения внутренней отделки помещения и следы плесени.

Кроме того, повара допускались к работе без необходимого гигиенического обучения, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в их санитарных книжках. Организация признана виновной в нарушении статьи 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). В настоящее время деятельность столовой приостановлена до устранения нарушений.

Полина Бабинцева