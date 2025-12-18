Подростки пойдут под суд за кражу мопеда в Новороссийске

17-летние парни из Новороссийска предстанут перед судом за кражу мопеда, один из несовершеннолетних также обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

По данным полиции, подростки обнаружили мопед, пристегнутый к ограждению, рядом с многоквартирным домом. В темное время суток они перерезали противоугонный трос и откатили мопед к дому одного из соучастников. Общая сумма ущерба составила 35 тыс. руб.

Один из задержанных подростков ранее уже был причастен к краже другого мопеда стоимостью 60 тыс. руб. Он договорился через интернет о тестовой поездке с продавцом.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко