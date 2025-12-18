Губернатор Воробьев предложил изменить форму подмосковных дружинников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект поправок к местному закону «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка», предложив изменить детали формы подмосковных дружинников.

Жилет защитный, 2-й класс Костюм тактический демисезонный (куртка, штаны) Костюм зимний (куртка, штаны) Куртка из водоотталкивающей ткани, демисезонная Футболка, футболка поло Шеврон на левый рукав

Этот закон был принят в Подмосковье в 2015 году и предполагает создание в области штабов народных дружин, регламентирует их задачи (в том числе взаимодействие с полицией для обеспечения общественного порядка, «предупреждения и пресечения правонарушений»), а также определяет внешний вид и форму удостоверений дружинников.

Так, по действующему областному законодательству дружиннику положены тактический демисезонный костюм, зимняя куртка со штанами, водоотталкивающая куртка, ботинки-берцы, ремень, «защитный жилет второго класса», а также летний комплекс из бейсболки и двух видов футболок. Господин Воробьев предложил своими поправками разрешить нашивать не один, а несколько шевронов дружинника на рукава и спину, а заодно запретить использовать на форменной одежде «любую иную символику», кроме предусмотренной законом.

Иван Тяжлов