Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Воробьев предложил изменить форму подмосковных дружинников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект поправок к местному закону «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка», предложив изменить детали формы подмосковных дружинников.

Предыдущая фотография
Жилет защитный, 2-й класс

Жилет защитный, 2-й класс

Фото: mosoblduma

Костюм тактический демисезонный (куртка, штаны)

Костюм тактический демисезонный (куртка, штаны)

Фото: mosoblduma

Костюм зимний (куртка, штаны)

Костюм зимний (куртка, штаны)

Куртка из водоотталкивающей ткани, демисезонная

Куртка из водоотталкивающей ткани, демисезонная

Фото: mosoblduma

Футболка, футболка поло

Футболка, футболка поло

Фото: mosoblduma

Шеврон на левый рукав

Шеврон на левый рукав

Фото: mosoblduma

Следующая фотография
1 / 6

Жилет защитный, 2-й класс

Фото: mosoblduma

Костюм тактический демисезонный (куртка, штаны)

Фото: mosoblduma

Костюм зимний (куртка, штаны)

Куртка из водоотталкивающей ткани, демисезонная

Фото: mosoblduma

Футболка, футболка поло

Фото: mosoblduma

Шеврон на левый рукав

Фото: mosoblduma

Этот закон был принят в Подмосковье в 2015 году и предполагает создание в области штабов народных дружин, регламентирует их задачи (в том числе взаимодействие с полицией для обеспечения общественного порядка, «предупреждения и пресечения правонарушений»), а также определяет внешний вид и форму удостоверений дружинников.

Так, по действующему областному законодательству дружиннику положены тактический демисезонный костюм, зимняя куртка со штанами, водоотталкивающая куртка, ботинки-берцы, ремень, «защитный жилет второго класса», а также летний комплекс из бейсболки и двух видов футболок. Господин Воробьев предложил своими поправками разрешить нашивать не один, а несколько шевронов дружинника на рукава и спину, а заодно запретить использовать на форменной одежде «любую иную символику», кроме предусмотренной законом.

Иван Тяжлов

Новости компаний Все