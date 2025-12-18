Чем известен Михаил Барщевский

Полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский уходит в отставку из-за достижения предельного для чиновника возраста. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Барщевский Михаил Юрьевич родился 27 декабря 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. Доктор юридических наук, профессор. Тема диссертации — «Проблемы российской адвокатуры».

С 1973 по 1979 год работал юрисконсультом на Московском маргариновом заводе. В 1979–1980 годах — старший юрисконсульт Реутовского городского торга. В 1980 году стал адвокатом Московской городской коллегии адвокатов.

В 1989–1990 годах стажировался в юридических фирмах Milbank, Tweed, Hadley & McLoy (США) и Bureau Ricchi (Франция). После возвращения в Россию в 1990 году создал первую в стране частную адвокатскую юридическую фирму «Московские юристы» (с 1993 года — адвокатское бюро «Барщевский и Партнеры»). За время работы его клиентами были Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Эдуард Сагалаев, Владимир Ворошилов, Юрий Шафраник, Сергей Ястржембский и другие персоны.

С 1997 по 2001 год возглавлял кафедру адвокатуры Московского института экономики, политики и права. В 2001 году отказался от статуса адвоката в связи с переходом на госслужбу.

12 марта 2001 года назначен полномочным представителем правительства РФ в Конституционном суде. С 26 июля 2001 по 6 августа 2014 года работал полномочным представителем правительства в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном суде РФ.

В 2007–2008 годах был председателем высшего совета политической партии «Гражданская сила». С октября 2012 года входил в состав федерального гражданского комитета партии «Гражданская платформа». В 2015-м вышел из партии.

С 6 августа 2014 года — полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном суде РФ.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, золотой медалью ордена Александра Невского. Действительный государственный советник первого класса. Заслуженный юрист РФ. Удостоен звания «Почетный адвокат».

Автор более чем 100 публикаций и книг на правовую тематику, сборников рассказов «Автор», «Автор тот же», «Мы?? Мы!», повести «Князи в грязи», романов «Защита против, или Командовать парадом буду я!», «Лед тронулся».

Знаток телеклуба «Что? Где? Когда?», с 2001 по 2009 год был «хранителем традиций» этого клуба.