Песков предупредил о непредсказуемом развитии ситуации вокруг Венесуэлы

Россия замечает нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль призывает все страны к сдержанности, поскольку ситуация потенциально опасная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Венесуэла — наш союзник и партнер. Мы имеем постоянные контакты, в том числе на высшем уровне. Президент Путин недавно имел телефонный разговор с президентом Мадуро. Конечно, мы призываем все страны региона к сдержанности, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне Венесуэла потребовала срочно провести заседание Совета безопасности ООН из-за «открытой и преступной агрессии американского империализма». Вслед за расширением военного присутствия у побережья Венесуэлы с сентября США наносят удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле. В середине декабря Дональд Трамп распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

Лусине Баласян