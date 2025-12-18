Яндекс Такси направит около 300 млн руб. на развитие детского такси в 2026 году

Яндекс Такси планирует инвестировать около 300 млн руб. в повышение качества и доступности поездок для семей с детьми по всей России, включая многодетные, говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Ъ»). Средства будут направлены на бонусы водителям и таксопаркам, чтобы стимулировать их выполнять заказы с детьми, а также на продолжение программы передачи детских кресел и бустеров регионам.

В 2025 году Яндекс Такси вложил в развитие детских поездок более 200 млн руб. и передал порядка 7 тыс. детских удерживающих устройств более чем 20 городам России. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Петрозаводск и Благовещенск. В результате число водителей, использующих одно детское кресло, выросло на 20% год к году, а количество водителей с двумя креслами — почти вдвое.

За год количество городов, где стала доступна услуга Яндекс Такси для детей и многодетных семей, увеличилось на 50. Среди новых локаций — Курган, Ковров, Тихорецк, Нефтекамск и Северодвинск. В настоящее время поездки с детьми доступны в тарифе «Детский» более чем в 400 городах России, а также в других тарифах при выборе опций «Детское кресло» или «Свое кресло».