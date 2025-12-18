Умер бывший гендиректор компании BHP Брайан Гилбертсон

Умер бывший генеральный директор горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. Брайан Гилбертсон. Об этом Bloomberg сообщили представители его семьи. Господин Гилбертсон скончался в собственном доме в Южной Африке в среду после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

BHP Billiton Ltd. — крупнейшая горнодобывающая компания, основанная в 2001 году в результате слияния компаний Billiton и BHP.

Брайан Гилбертсон ушел в отставку в 2003 году из-за «непримиримых разногласий» с советом директором компании. С 2004-2007 годы был президентом Сибирско-уральской алюминиевой компании. В 2006 году он основал компанию Pallinghurst Resources Ltd., инвестирующую в изумруды, платину и марганец, а в 2021 году покинул пост председателя.