Правительство РФ продлило на год поддержку белгородского и курского бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», продлив на 2026 год поддержку пострадавших организаций и индивидуальных предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в правительстве России.

Речь идет о субсидиях на восстановление и поддержание деятельности, а также льготных займах малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели. Займы выдаются в размере до 50 млн рублей на срок до шести лет.

Средства будут направлять в рамках федерального проекта «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» — на это предусмотрено около 4,5 млрд руб.

Накануне 41 предприятие из приграничных районов Белгородской области получило от правительства России 275 млн руб. компенсации уплаченных страховых взносов.

Юрий Голубь