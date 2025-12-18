Белгородские предприятия получили 275 млн рублей компенсации страховых взносов
41 предприятие из приграничных районов Белгородской области получило от правительства России 275 млн руб. компенсации уплаченных страховых взносов. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В середине ноября федеральное правительство выделило пострадавшему от украинских атак малому и среднему бизнесу Белгородской области финансовую помощь в 1,7 млрд руб.