Белгородские предприятия получили 275 млн рублей компенсации страховых взносов

41 предприятие из приграничных районов Белгородской области получило от правительства России 275 млн руб. компенсации уплаченных страховых взносов. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В середине ноября федеральное правительство выделило пострадавшему от украинских атак малому и среднему бизнесу Белгородской области финансовую помощь в 1,7 млрд руб.

