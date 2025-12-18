В 2026 году температура на Земле будет на 1,46°C выше нормы

Метеорологическая служба Великобритании прогнозирует, что средняя температура в 2026 году в мире будет на 1,46°C выше средней температуры в доиндустриальную эпоху (1850–1900 годы). Впрочем, показатели, скорее всего, не достигнут абсолютного рекорда 2024 года, когда температура была выше доиндустриальной на 1,55°C.

«В последние три года температура воздуха превышала средний показатель на 1,4°C, и мы ожидаем, что 2026 год станет четвертым годом подряд, когда это будет происходить»,— заявил профессор Адам Скейф. Прогноз на 2026 год варьируется от 1,34°C до 1,58°C.

Принятые в 2015 году странами ООН Парижские соглашения ставили цель ограничить повышение температуры величиной в 1,5°C в сравнении с доиндустриальным уровнем. Однако многие ученые все чаще сомневаются в достижимости этой цели.

Яна Рождественская