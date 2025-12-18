Депутат Горячева предложила установить в роддомах средства аудиофиксации

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением обязать роддома ввести аудиофиксацию в родильных залах. По мнению депутата, это станет инструментом для защиты прав как медперсонала, так и самих рожениц в случае конфликтов, касающихся хода родов и оказанной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В случае обвинений в некорректном поведении, отсутствии должного аудиозапись позволит получить объективную картину происходящего и предоставить доказательную базу для справедливого разрешения ситуации»,— указывает депутат в обращении (есть у «Ъ»).

Документ также предполагает, что данные аудиофиксации должны не менее года храниться на сервисе, не подчиняющемуся Минздраву или конкретным медучреждениям. Это, по словам госпожи Горячевой, «исключит конфликт интересов» и обеспечить уверенность обеих сторон в «незыблемости и достоверности информации».

Полина Мотызлевская