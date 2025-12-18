В Баку запросили пожизненный срок для Рубена Варданяна

Гособвинение в ходе заседания в азербайджанском суде запросило пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, сообщило агентство APA. В Азербайджане его обвиняют в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Судебное следствие в Бакинском суде в отношении Рубена Варданяна завершилось 16 декабря. Теперь проходят прения сторон. Накануне господин Варданян созвонился со своим сыном и сообщил, что в ближайшее время ему будет представлено последнее слово.

«Я не признаю происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в имитации правосудия. Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова»,— приводятся слова Рубена Варданяна в Telegram-канале, который ведут его представители.

Рубен Варданян, в прошлом российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ и уехавший в Нагорный Карабах, был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению 27 сентября 2023 года. В Баку ему предъявлено 42 обвинения. Правозащитница Сирануш Саакян заявляла о многочисленных нарушениях судебного процесса: отказ судей предоставить господину Варданяну доступ к материалам дела; приобщение к ним «поддельных документов»; передача дела в военный трибунал.

Лусине Баласян