Покупки перешли в галоп

В преддверии праздников продажи товаров с «лошадиной» тематикой выросли в четыре раза. Именно Красная огненная лошадь станет символом грядущего 2026 года. На этом фоне на 1300% увеличились продажи тематических ювелирных украшений, сообщили “Ъ FM” в Wildberries. На втором и третьем месте расположились товары для рукоделия и праздничная атрибутика. У «Яндекс Маркета» спрос на подобную продукцию также заметно вырос. Особенным интересом пользуются фигурки лошадей и посуда с их изображениями. А на Ozon продажи аналогичных изделий подскочили в 30 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Однако именно образ лошади делает эти товары столь востребованными, уверена совладелец и вице-президент TWIGA Communications Карина Оганджанян: «Знак года имеет достаточно серьезное влияние на покупательский интерес. Почему-то мы все очень интересуемся, каким будет следующий год, какое животное является его символом и так далее. Надо понимать, что змея, наверное, по-своему прекрасная, но не такая красивая и не такая близкая российскому менталитету, как красный конь. Этот образ имеет определенные ассоциации, кажется абсолютно своим. Если вы посмотрите на сувенирную продукцию этого года, то увидите огромное количество отсылок к нашей истории, прошлому и работам наших художников. Поэтому кажется, что лошадь особо любима, хотя ежегодно мы видим интерес к продукции, на которой стоит знак следующего года. При этом в качестве какого-то промоушен-дополнения и так далее, наверное, это хорошо работает некоторое время. Представьте, что мы на молочной продукции используем символ Красной лошади. Наверное, это в моменте симпатично. Но в целом это живет недолго, потому что крутится только вокруг Нового года. А дальше ты пользуешься тем, что актуально подольше. Но, честно говоря, я не вижу большего использования брендами этого образа».

“Ъ FM” обзвонил предпринимателей и узнал, дарят ли они в этом году подарки с «лошадиной» символикой? И хотели бы сами получить такой презент?

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов: «Мы такие тематические подарки не покупали ни в компанию, ни для сотрудников. Я, конечно, как человек, рожденный в Год Красной лошади, накупил себе соответствующих сувениров целую уйму, потому что они повсеместно встречаются в продаже на улице. Что касается корпоративных подарков, то мы стараемся в последнее время выбирать их с акцентом на здоровый образ жизни: ДМС, питание, спортзалы». Председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров: «Я сейчас нахожусь в Макао и привез своим партнерам монеты с лошадиной символикой. Зашло на ура. Это как раз были презенты к Новому году, мы чуть-чуть готовимся. Лошадь, конечно, огненная, может и лягнуть, но мы будем рады ее приходу». Владелец рекламного агентства «Капитан» Андрей Капитонов: «Моей знакомой дети в школе подарили лошадку. Все, больше я нигде не сталкивался с тем, чтобы такие презенты были в ходу. Но у нас всегда любят под восточный календарь украшения делать и продавать в том числе».

В топе тематических товаров этого сезона также оказались новогодние магниты с символом года, картины по номерам с изображением лошадей, праздничные пакеты, брелоки и набор полотенец «Огненная лошадь».

Астон О`Cалливан