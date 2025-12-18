Самарский металлургический завод открыл розничный склад в Верхней Пышме

Самарский металлургический завод (АО «СМЗ») запустил розничный склад в Верхней Пышме (Свердловская область) для обеспечения оперативной доступности продукции и повышения эффективности поставок потребителям. Как сообщили в компании, удобная транспортная развязка позволит беспрепятственно доставлять грузы в любом направлении.

Это вторая розничная площадка предприятия – первая начала работу в Самаре в мае 2025 года. «Ассортимент склада включает широкий перечень продукции и имеет возможность оперативного пополнения за 1-2 дня»,— рассказал директор по развитию сети продаж АО «СМЗ» Владимир Гаврилов.

АО «Самарский металлургический завод» — один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России, производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечной продукции из всех марок алюминиевых сплавов. Предприятие основано в 1960 году. Входит в состав холдинга «Промышленные Инвестиции» Михаила Шелкова.

В настоящее время на складе находится листопрокатная продукция из сплавов Д16АТ, АМГ3М, АМГ2М, листы АМГ2 «квинтет». В ближайших планах – расширение ассортимента рулонами АД1, прутками сплава Д16Т от 32 мм и выше, а также профилями АМГ5 и листами из сплава 5182.

Генеральный директор АО «СМЗ» Сергей Бурцев подчеркнул, что открытие розничных и мелкооптовых продаж – новое направление в коммерческой деятельности завода в 2025 году. Данный сервис доступен заказчикам также в Приволжском федеральном округе. Это позволит сократить логистические затраты и повысить конкурентоспособность бизнеса в регионах, — заявил господин Бурцев.

В 2025 году АО «СМЗ» также запустил маркетплейс алюминиевых полуфабрикатов.

Алексей Буров