Полпред правительства в КС Барщевский заявил об уходе с поста

Полномочный представитель правительства России в Конституционном суде (КС) Михаил Барщевский сообщил, что уходит в отставку. Причину такого решения господин Барщевский не обозначил.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Михаил Барщевский

«Я перед вами выступаю в последний раз... Спасибо за это время, и дай вам бог»,— сказал господин Барщевский во время рассмотрения дела в Санкт-Петербурге (цитата по «Интерфаксу»).

Михаил Барщевский признал, что не со всеми решениями КС был согласен, однако он остался доволен совпадением позиции правительства и суда «по определяющим жизнь страны делам». Господин Барщевский также выразил сожаление, что публикация особого мнения судей более не практикуется. «Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки»,— пояснил он.

Михаил Барщевский — заслуженный юрист России, доктор юридических наук (с 1997 года), удостоен значения «Почетный адвокат». В должность полномочного представителя правительства в КС вступил в мае 2001 года.