В России готовят 20 тыс. сооружений гражданской обороны

Правительство планирует подготовить 20 тыс. защитных сооружений гражданской обороны в 82 субъектах России. Об этом на заседании комитета Совета федерации по обороне и безопасности сообщила замглавы МЧС России Валентина Антропова.

«Указанными планами предусмотрено приведение в готовность более 20 тыс. защитных сооружений гражданской обороны субъектовой и муниципальной собственности»,— отчиталась замминистра (цитата по ТАСС). Она также напомнила о правительственном постановлении, согласно которому власти расширили «способы создания» защитных сооружений и определили «приоритетность использования» объектов.

Постановление, о котором говорит госпожа Антропова, вступило в силу в октябре. Теперь укрытия для населения могут быть «быстровозводимыми» и строиться из модулей или «полносборных железобетонных конструкций», а помимо граждан России доступ к ним получат и иностранцы.

Точное число защитных сооружений в России не публикуется. В 2017 году Счетная палата сообщала о проверке 16,4 тыс. защитных сооружений. Тогда 95% из них были признаны пригодными для укрытия населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомбоубежища разрешают строить по-быстрому».

Степан Мельчаков