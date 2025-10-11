Бомбоубежища разрешают строить по-быстрому

Вступает в силу правительственное постановление, корректирующее порядок создания в РФ бомбоубежищ и других объектов гражданской обороны. Отныне укрытия для населения могут быть «быстровозводимыми» и строиться из модулей или «полносборных железобетонных конструкций». При этом расширен и список пользователей таких убежищ: помимо граждан РФ в него включены и иностранцы. Также уточнено, что помещения должны защищать население от «патогенных микроорганизмов и токсинов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки, вступившие в силу 11 октября, касаются постановления правительства №1309 1999 года, в котором закреплен порядок создания убежищ и «иных объектов» гражданской обороны (ГО).

Прежде всего расширен понятийный аппарат, в частности, само определение «убежища».

Раньше под ним подразумевалось «защитное сооружение» от ядерного, химического, биологического оружия и «обычных средств поражения». В правительстве сочли, что убежища должны защищать еще и «от патогенных микроорганизмов и токсинов при авариях на потенциально опасных биологических объектах», а также «ионизирующих излучений при радиационных авариях».

К объектам ГО теперь фактически отнесены подвалы — «заглубленные помещения» в зданиях, «полностью или частично заглубленные в грунт». Оговаривается, что их можно использовать для укрытия населения, если такой подвал может защитить от фугасных, осколочных снарядов и мин.

В постановлении впервые определено понятие «населения», которое может рассчитывать на использование объектов гражданской обороны: это не только граждане РФ, но также иностранцы и лица без гражданства.

Скорректированы и правила создания объектов ГО.

Действовавший до сих пор порядок предусматривал в основном приспособление под эти нужды существующих зданий (в том числе станций и линий метрополитена), но допускал и строительство новых объектов. Теперь разрешено строить «быстровозводимые объекты», с применением «полносборных железобетонных сооружений и конструкций», а также «изделий блок-модульного типа».

Проект вступающего в силу постановления был разработан МЧС и проходил общественное обсуждение в мае 2024 года. В пояснительной записке говорилось, что документ корректируется в связи с полученным «опытом проведения специальной военной операции», во время которой «на первый план вышли мероприятия по организации и осуществлению защиты населения в рамках ведения гражданской обороны». Новый порядок, объясняли в МЧС, позволит оптимизировать «финансовые и материальные ресурсы», а также обеспечить «максимально эффективный уровень защищенности населения». Строительство модульных и другие быстровозводимых сооружений министерство поясняло «относительно новым способом создания» объектов ГО, имеющим преимущества в сравнении с капитальными сооружениями. Такие объекты могут быть мобильными и «менять место дислокации», а также могут размещаться на небольших участках территорий.

Отметим, что точное число защитных сооружений в РФ сейчас не публикуется.

В 2017 году Счетная палата РФ сообщала о проверке 16,4 тыс. защитных сооружений — 95% из них, по оценкам аудиторов на тот момент, не были готовы для укрытия населения. В мае 2025 года МЧС обещало, что информация об адресах убежищ появится на портале госуслуг, в данный момент эта опция доступна только для жителей Белгорода и Шебекино. Ранее глава министерства Александр Куренков рассказывал о планах привести в порядок все объекты ГО в стране, и на это понадобится около 155 млрд руб. Министр говорил, что система ГО нуждается в модернизации, и ведомство продолжит «дооснащать» защитные сооружения и укрытия, а также ремонтировать подвалы зданий и жилых домов для этих целей. Отметим также, что в конце 2024 года в МЧС сообщали о начале производства «мобильных укрытий» типа «Куб-М». Они представляют собой перевозимые грузовиками рассчитанные на 54 человека конструкции, напоминающие контейнер, оснащенные туалетами и кроватями. Разработчик укрытий (Всероссийский НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России) заявлял об их способности спасти от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности.

Скорректированное постановление правительства №1309 за 26 лет существования менялось всего три раза — в 2015, 2019 и 2025 годах. В 2019 году в документе, в частности, уточнили, что для укрытия населения в период мобилизации и в военное время могут использоваться в том числе метрополитены.

Александр Воронов