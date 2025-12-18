Бомба с гвоздями

В Волгодонске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании городской администрации. По данным ФСБ, преступление было спланировано спецслужбами Украины, а в роли исполнительницы должна была выступить 16-летняя студентка местного колледжа. В ближайшее время будет принято решение об избрании задержанной меры пресечения.

В городе Волгодонск (Ростовская область) удалось предотвратить террористический акт, спланированный спецслужбами Украины. По информации ФСБ, полицейские задержали 16-летнюю студентку колледжа, которая должна была пронести самодельное взрывное устройство в здание городской администрации. Девушку планировали использовать в качестве смертницы, уточнили в ФСБ.

По данным ведомства, гражданку России патрульный наряд задержал 17 декабря в 12:30 в самом центре города, в районе парка «Юность». Девушка направлялась к зданию администрации Волгодонска с рюкзаком. «При первичном осмотре рюкзака были обнаружены признаки нахождения в нем самодельного взрывного устройства»,— говорится в релизе ЦОС ФСБ.

Позже пиротехники установили, что задержанная несла бомбу весом 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженную электронным реле времени.

Место происшествия было оцеплено, а находившихся рядом людей эвакуировали.

Как пояснила задержанная, рюкзак она забрала из тайника, расположенного около СНТ «Ветеран» на окраине города. По заданию куратора из украинских спецслужб, волгодонская студентка должна была доставить бомбу ко входу в администрацию города и передать чиновнику в 13:00.

«Обращает на себя внимание тот факт, что, исходя из пояснений студентки, примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников. В действительности девушка могла стать террористкой-смертницей»,— сообщили в ФСБ.

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах Ростовской области, сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Константин Соловьев, Ростов-на-Дону