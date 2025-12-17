В Белгородской области за сутки атакованы пять муниципалитетов; есть погибший

За прошедшие сутки ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Всего применены не менее 25 БПЛА, FPV-дрон и пять боеприпасов. В результате атак пострадали четыре человека, один мужчина скончался в больнице от ранее полученных ранений. Повреждены шесть частных домов, один автомобиль уничтожен и три получили повреждения, зафиксированы разрушения линии электропередачи. Об этом следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском округе на автодороге Устинка — Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль: ранены супруги, женщина госпитализирована в городскую больницу № 2 Белгорода, мужчина проходит амбулаторное лечение. После повторного удара автомобиль полностью уничтожен огнем.

Также, как стало вчера известно, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы во время обстрела села Ясные Зори 2 октября 2024 года. Все это время он продолжал находиться в больнице.

В течение суток под атаками находились поселки Малиновка и Октябрьский, а также села Бессоновка, Нечаевка, Никольское, Отрадное и Устинка — зафиксированы удары 11 БПЛА, шесть из которых подавлены. В Нечаевке повреждены частный дом и линия электропередачи, в Отрадном — частный дом, в Октябрьском — хозяйственная постройка и забор.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский и четырем селам выпущены пять боеприпасов в ходе трех обстрелов, также зафиксированы атаки пяти беспилотников, один из которых подавлен. В Гора-Подоле при ударе дрона по автомобилю пострадала супружеская пара, они продолжают лечение в городской больнице № 2 Белгорода. Повреждены транспортное средство, легковой автомобиль в Грайвороне и два частных дома в Новостроевке-Первой.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 белгородским муниципалитетам как минимум 147 беспилотников и 38 боеприпасов. Известно о трех пострадавших, а также о 63 поврежденных жилых помещениях и 25 транспортных средствах.

Анна Швечикова