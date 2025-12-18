Житель Кубани осужден за призывы в интернет-сообществе «Анти ДПС»

Житель станицы Анастасиевской Краснодарского края Сергей Акишев признан виновным в возбуждении ненависти к сотрудникам полиции в интернет-сообществе «Анти ДПС Анастасиевская», сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Его приговорили к принудительным работам сроком на три года с отбыванием в исправительном центре.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщило, что в марте 2025 года мужчина разместил в публичной группе голосовой комментарий негативного содержания. В частности, Сергей Акишев заявил, что гражданам следует совершать «враждебные действия» в отношении сотрудников полиции, когда те находятся не на службе и по одному.

На суде подсудимый Акишев признал вину частично, пояснив, что такими высказываниями хотел выделиться среди участников интернет-сообщества, но на самом деле не имеет негативного отношения к сотрудникам МВД.

Анна Перова, Краснодар