В Белгородской области женщина пострадала при взрыве бытового газа в доме

В частном доме в селе Драгунское Белгородской области произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате пострадала 20-летняя женщина. Региональный Следственный комитет проводит проверку.

ЧП случилось 17 декабря на улице Рябиновая. Согласно пресс-релизу СКР, причиной стало «неосторожное обращение с бытовыми газовыми приборами». Пострадавшую госпитализировали.

Областная прокуратура также начала проверку. Ведомство опубликовало видео взрыва и уточнило, что дом полностью разрушен. Женщина получила ожоги, другие подробности о ее состоянии не приводятся.