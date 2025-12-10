На курском предприятии выявили 14,6 тонн говяжьей печени из неизвестного сырья

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило крупную партию мясной продукции без указания исходного сырья, произведенной курским предприятием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Название компании не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты установили, что на территории предприятия в Курской области, специализирующегося на торговле рыбой и молочными продуктами, были проведены операции с 14,6 т замороженной говяжьей печени неизвестного происхождения. Ее использовали для производства субпродуктов первой категории, которые затем были поставлены в ООО «Рони мит», зарегистрированное в Ленинградской области.

Предприятие, осуществившее транзакции, сообщило Россельхознадзору, что ответственный за ввод продукции в оборот без указания исходного сырья не является его сотрудником.

Сотрудники управления отозвали производственные сертификаты на партию без прослеживаемости и аннулировали регистрацию уполномоченного лица в системе «ВетИС.Паспорт». Информация о нарушениях направлена в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора, УМВД России по Курской области и прокуратуру.

В конце ноября Россельхознадзор отменил декларации на сливочное масло курского ООО «Молочные берега». В продукции нашли говяжий жир и растительные стерины.

Егор Якимов