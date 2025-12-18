Глава РСПП Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% на заседании 19 декабря

Банк России (ЦБ) на заседании совета директоров 19 декабря может решиться на существенное снижение ключевой ставки, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Есть шанс, что показатель опустится до 15,5% годовых, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы ждем, честно говоря, снижение ставки не на 0,5 процентного пункта, а на целый 1 процент ждем. Почему? Потому что инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре»,— пояснил господин Шохин в интервью НТВ.

По словам главы РСПП, если инфляция составляет 6%, то ставка в 16,5% — это «многовато». Поэтому, добавил Александр Шохин, можно сделать «скромный шаг» навстречу низкой инфляции и опустить ставку ЦБ на 1 процентный пункт. Вместе с тем, убежден он, есть потенциал для дальнейшего, более агрессивного снижения показателя.

Финальное в этом году заседание ЦБ по ставке состоится 19 декабря. На прошлом показатель был снижен на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых.