Промкластер Татарстана попросил Путина перевести экономику на кластерную модель

Промышленный кластер Татарстана совместно с Деловым объединением кластеров России направил президенту России Владимиру Путину обращение с предложением возобновить реализацию программы перехода экономики страны на кластерную модель развития. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

Деловое объединение кластеров России предложило возобновить работу межведомственной рабочей группы для ускорения экономического роста и обеспечения технологического суверенитета страны и актуализировать разработанную программу с учетом новых экономических реалий и приоритетов национального развития на период до 2030 года. Ответственными исполнителями программы предлагается назначить Минпромторг (в качестве координатора) и Минэкономразвития России, а также специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

В 2020 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи планировалось подписание соглашений о создании ключевых инновационных кластеров в приоритетных отраслях, однако инициатива была отложена из-за пандемии коронавируса.

Деловое объединение кластеров России объединяет более 1500 предприятий и кластеров из 61 региона страны и 17 зарубежных стран. В его структуре действуют 23 отраслевых комитета и 20 центров продвижения продукции и технологий.

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Делового объединения кластеров возглавил Олег Коробченко.

