Заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко избран председателем Наблюдательного совета Делового объединения кластеров России. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Олег Коробченко возглавил Наблюдательный совет Делового объединения кластеров

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Решение принято единогласно на заседании организации 23 октября. В ходе выступления Коробченко отметил, что кластерная модель взаимодействия государства, бизнеса и науки доказала свою эффективность в промышленности Татарстана. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в республике превысил 105%, объем отгруженной продукции достиг 5,6 трлн руб.

В состав объединения входят более 1,5 тыс. участников из 59 регионов России и 16 стран. Структура содействует развитию кооперации между кластерами, предприятиями, наукой и органами власти, а также помогает в привлечении льготного финансирования и продвижении продукции на российские и зарубежные рынки.

