Премиальные «китайцы» теряют позиции

Премиальные авто из Китая теряют клиентов в России, но расширяют линейку моделей. На фоне общего падения авторынка на 18% за 11 месяцев этого года аналитики рынка констатируют снижение интереса автовладельцев и к премиальному сегменту. Продажи некоторых марок из КНР упали сразу в несколько раз, пишут «Известия». Частично драматичное падение объясняется низкой базой у определенных брендов, модели которых покупают не тысячами, а сотнями или даже десятками. Какие марки из КНР, претендующие на высокий класс, смогут нарастить продажи на российском рынке? Разбиралась Юлия Савина.

Китайский премиум равно современные технологии. Еще пару лет назад в сегменте высокого уровня комфорта числился бензиновый Exeed от концерна Chery. Но большинство автолюбителей к такому позиционированию бренда относились скептически, не считая его подобным по качеству той же немецкой тройке. Сегодня же суббренд Exeed — Exlantix — выпускает гибридные модели, и они вполне законно находятся в премиум-сегменте, отметил аналитик отраслевого портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Последовательные гибриды — это та территория, где китайцы доминируют и могут предложить очень много функционального оснащения и широкий спектр технологий по интересной цене.

Премиум в КНР сейчас трансформировался в решение очень технологичного автомобиля, который предлагает новые эмоции его владельцу.

Признаемся, что большая часть из тех, кто покупает такие машины, — это люди, у которых это далеко не первый автомобиль, возможно, далеко даже не пятый. Это те, кто привык к моделям с бензиновым двигателем и находится в поисках новых впечатлений».

Широкий модельный ряд брендов Tank и Hongqi не позволяет однозначно отнести эти марки к премиальным. Однако все варианты стоимостью свыше 5 млн руб. по комплектациям явно проходят в эту категорию. Марка Lynk & Co., которую концерн Geely создавал вместе с Volvo, изначально должна была заместить на китайском рынке BMW и Mercedes-Benz. Zeekr, BYD и Xiaomi, по данным агентства «Автостат», в пятерке по продажам электрокаров в России. Однако последняя марка премиальной в своей стране не считается, продолжает аналитик отраслевого портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Она рассчитана на тех клиентов, которые могли бы купить Tesla. Стоит вспомнить, что даже в 2020-м, 2021-м в России американские электрокары все равно считались премиальным классом. И поэтому Xiaomi у нас тоже имеет такой же статус, потому что автомобиль действительно за свои деньги предлагает очень много. По качеству материалов или по качеству сборки к Xiaomi есть вопросы, потому что этот производитель продает свои машины только с марта 2024-го».

Тем временем бренд Voyah обещал в скором времени привезти в Россию новую модель Taishan, одного из китайских конкурентов Rolls-Royce. В КНР его стоимость в пересчете на рубли — около 5 млн, а в России — может быть ближе к 15 млн руб., хотя официальные цены еще не объявлены. Компаниям, которые хотят продолжить борьбу за внимание россиян, придется подумать о локализации. Та же Voyah уже собирает две модели в Липецкой области, хотя ее продажи упали за 11 месяцев на 5%. Останется и альтернативный импорт, заметила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Бренд Rox даже обещает до конца марта выпустить автомобиль, договоры уже подписаны. Бренд Lixiang, как и Zeekr, производство пока сюда не переносит. В любом случае три-шесть месяцев людям понадобится на привыкание к ценам: уменьшится сегмент новых автомобилей и еще больше, на 10-15% увеличится сегмент машин с пробегом в возрасте одного-трех лет».

Лидер рейтинга гибридов — Lixiang потерял за 11 месяцев 45%, однако обзавелся официальными дилерами, поэтому его показатели скорее всего будут расти, считают участники рынка. Дилеры и дистрибуторы вообще излучают оптимизм и строят финансовые модели из расчета рынка на 1,5 млн автомобилей в следующем году. При том что продажи этого года, вероятно, не дотянут и до 1,3 млн.

Юлия Савина