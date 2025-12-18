Один человек погиб и шесть пострадали при обстреле ВСУ Херсонской области

В Херсонской области один человек погиб и шестеро пострадали из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По словам господина Сальдо, при атаке ВСУ в Новой Каховке погибла 72-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в больницы.

В Алешкинском и Верхнерогачикском муниципальных округах более 4,8 тыс. человек оставались без электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры после обстрелов ВСУ, добавил губернатор. По его словам, в Верхнерогачикском округе электроснабжение восстановлено, а в Алешкинском работы по устранению последствий продолжаются.