Экспорт черных металлов из Челябинской области вырос за год на 45%

Челябинская область сохраняет позиции в топ-3 субъектов РФ по объему экспорта черных металлов. С января по ноябрь 2025 года в регионе было погружено 3,3 млн т продукции, что на 45,3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

Челябинская область заняла второе место в рейтинге по объему экспорта. На первой позиции разместилась Липецкая область, где за 11 месяцев погрузили 7,8 т черных металлов, увеличив показатель на 12,4%. Третье место заняла Свердловская область. Там за указанный период отправили 2,5 млн т металлургической продукции, что на 27,7% больше, чем в прошлом году.

Всего с января по ноябрь в России по железным дорогам отправили 22,6 млн т продукции черной металлургии, из которых 2,5 млн т погружено в контейнеры. Показатель вырос на 13%.

Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что по итогам семи месяцев 2025 года Челябинская область также вошла в топ-3 субъектов РФ по объему экспорта черных металлов, заняв в рейтинге второе место.