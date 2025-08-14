Челябинская область вошла в топ-3 регионов РФ по объему экспорта черных металлов

За семь месяцев 2025 года Челябинская область отправила 2 млн т черных металлов на экспорт. По этому показателю Южный Урал занял второе место среди регионов РФ, сообщает пресс-служба РЖД.

На первом месте в рейтинге оказалась Липецкая область, погрузившая на экспорт 4,9 млн т черных металлов, а на третьем — Свердловская с объемом в 1,7 млн т.

В целом по России за январь-июль текущего года по железным дорогам отправили 14,5 млн т черных металлов, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую часть черных металлов — 10,3 млн т — отправили в направлении портов Юга (6,5 млн т, +17,6% в сравнении с январем-июлем 2024 года), Северо-Запада (2,5 млн т, +22,9%) и Дальнего Востока (1,3 млн т, +4,6%).