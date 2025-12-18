Историческое здание первого Ленинградского телецентра продали на аукционе
Здание первого Ленинградского телецентра на улице Академика Павлова, 13а, где в 1938 году вышла в эфир первая телепередача, обрело нового собственника. Победителем электронного аукциона, организованного «Дом.РФ», стало петербургское ООО «Монолит».
Здание первого Ленинградского телецентра на улице Академика Павлова
Фото: Сервис Яндекс.Панорамы
Компания приобрела памятник площадью около 800 кв. метров за начальную цену — примерно 139 млн рублей. Из двух претендентов к торгам было допущена только ООО «Монолит», второй участник не внес задаток вовремя.
Новый владелец специализируется на строительстве и является частью группы компаний предпринимателя Сергея Степанова, который развивает в городе сеть отелей Academia Hotels. Ранее связанные с ним структуры уже приобретали исторические объекты на торгах.
Решение о приватизации здания 1877 года постройки было принято в мае 2024 года. Половина вырученных средств поступит ФГУП «РТРС», а четверть будет направлена в «Фонд развития территорий».