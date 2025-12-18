Историческое здание первого Ленинградского телецентра продали на аукционе

Здание первого Ленинградского телецентра на улице Академика Павлова, 13а, где в 1938 году вышла в эфир первая телепередача, обрело нового собственника. Победителем электронного аукциона, организованного «Дом.РФ», стало петербургское ООО «Монолит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание первого Ленинградского телецентра на улице Академика Павлова

Фото: Сервис Яндекс.Панорамы Здание первого Ленинградского телецентра на улице Академика Павлова

Фото: Сервис Яндекс.Панорамы

Компания приобрела памятник площадью около 800 кв. метров за начальную цену — примерно 139 млн рублей. Из двух претендентов к торгам было допущена только ООО «Монолит», второй участник не внес задаток вовремя.

Новый владелец специализируется на строительстве и является частью группы компаний предпринимателя Сергея Степанова, который развивает в городе сеть отелей Academia Hotels. Ранее связанные с ним структуры уже приобретали исторические объекты на торгах.

Решение о приватизации здания 1877 года постройки было принято в мае 2024 года. Половина вырученных средств поступит ФГУП «РТРС», а четверть будет направлена в «Фонд развития территорий».

Андрей Маркелов