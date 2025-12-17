Наблюдение над трубами

Суд ввел в отношении производителя полимерных трубопроводных систем ООО «Производственно-торговая компания Альфапайп-Юг» из Ставропольского края процедуру наблюдения. Руководство организации самостоятельно обратилось в суд с заявлением о признании компании несостоятельной — из-за задолженности перед кредиторами на сумму более 420 млн руб. Предприятие работает на протяжении четырех лет. Эксперты отмечают, что существенная разница между балансовой стоимостью активов и выявленной недостачей в сумме 270 млн руб. указывает на серьезные риски.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края признал наличие признаков банкротства у ООО «ПТК Альфапайп-Юг» и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения. Руководитель компании сам обратился в суд с заявлением о признании общества несостоятельным. Общая сумма задолженности составляет 420,3 млн руб.

Среди кредиторов должника — ООО «Бизнесальтернатива», ООО «Центрополимер», министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья, ООО «Фонд Развития Промышленности», ПАО «Сбербанк», ООО «Госснабрезерв», ПАО «ЛК Европлан», ООО «Автолизинг» и налоговые органы, говорится в определении суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПТК Альфапайп-Юг» зарегистрировано в ноябре 2020 года в Невинномысске. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Уставный капитал — 68 млн руб. Учредитель — Сергей Казаков. В 2024 году выручка предприятия составила 1 млрд руб., прибыль — 365 тыс. руб.

ООО «ПТК Альфапайп-Юг» — крупный российский производитель и поставщик полимерных трубопроводных систем, использующихся для создания сетей водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и дорожного строительства. Предприятие расположено на территории Регионального индустриального парка «Невинномысск». Специализируется на производстве труб из полиэтилена низкого давления диаметром от 20 мм до 800 мм, обслуживая частных и государственных заказчиков. Площадь предприятия насчитывает более 20 тыс. кв. м.

Компания запустила первую очередь производства полиэтиленовых труб в августе 2022 года, инвестировав в проект более 66 млн руб. Было создано 46 рабочих мест. Через год здесь ввели в эксплуатацию новый комплекс, увеличив объем производства. Власти региона тогда заявляли, что объем инвестиций в проект достиг 316,39 млн руб.

В 2023 году компания выпустила 4298 т продукции, а за первое полугодие 2024-го — 3236 т. География продаж охватывает Северо-Кавказский федеральный округ, Краснодарский край и Ростовскую область.

Суд установил, что просроченная свыше трех месяцев задолженность компании превышает 2 млн руб. Это является основанием для «признания признаков неплатежеспособности». В производстве арбитражного суда уже находятся иски кредиторов к компании о взыскании долгов.

Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 14 апреля 2026 года. Временным управляющим утвержден Антон Кузьменко из Ассоциации арбитражных управляющих «Сириус».

Согласно представленному должником балансу, на конец 2024 года активы компании оценивались в 765 млн руб. Однако результаты инвентаризации выявили недостачу на сумму 270 млн руб.

«Разница между балансовой оценкой активов и крупной недостачей по инвентаризации — это сигнал о рисках: имущество могло быть утрачено, не учтено, передано третьим лицам либо оценено на бумаге без реального обеспечения. Если им будут выявлены признаки вывода активов, возможны споры о признании таких сделок недействительными и возврату имущества в конкурсную массу»,— комментирует партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков.

Как правило, в наблюдении предприятие сохраняет операционную деятельность, но сталкивается с «режимом экономии доверия»: контрагенты часто требуют предоплату, банки ужесточают условия кредитования или в принципе отказывают в предоставлении финансирования, а крупные сделки проходят через контроль управляющего.

«Если дальше будет санация, ее цель — сохранить работоспособность, стабилизировать денежный поток и погашать долги по плану, иногда с участием инвестора или кредиторов. В случае, когда дело перейдет в конкурсное производство, фокус сместится на продажу активов и расчеты с кредиторами, а риск сокращения или остановки всей деятельности заметно возрастает. Последнее безусловно повлияет на контракты, закупки, логистику и кадровые решения»,— говорит эксперт.

По его словам, основной и самый классический риск руководства и бенефициаров при банкротстве предприятия — субсидиарная ответственность, если в процедуре будет установлено, что их действия привели к неплатежеспособности (в том числе через вывод активов). Параллельно могут оспариваться сделки, совершенные накануне банкротства на нерыночных условиях или в пользу отдельных кредиторов.

Тат Гаспарян