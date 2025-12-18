Нефтекомпания BP назначила Мег О'Нил на должность гендиректора

Глава австралийской нефтегазовой компании Woodside Energy Group Мег О'Нил займет пост главного исполнительного директора британской нефтекомпании British Petroleum (BP) с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении указано, что главный исполнительный директор BP Мюррей Очинклосс покинул должность с сегодняшнего дня. До вступления в должность госпожи О'Нил его обязанности будет исполнять вице-президент по снабжению, торговле и отгрузке BP Кэрол Хоул.

«Совет директоров считает, что этот переход (назначение Мег О'Нил на должность генерального директора.—“Ъ”) создает возможность ускорить реализацию нашей стратегической цели — стать более простой, эффективной и прибыльной компанией»,— отметили в BP.

Мег О'Нил возглавляет Woodside Energy Group с 2021 года. Она курировала приобретение Woodside компанией BHP Petroleum International, укрепив позиции австралийской корпорации в мировой нефтегазовой отрасли, уточнили в пресс-службе BP.