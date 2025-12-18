Суд взыскал с ПСО «Казань» 36,1 млн рублей в пользу предприятия Роскосмоса
Арбитражный суд Амурской области постановил, что строительная компания ООО «ПСО „Казань“» должна выплатить акционерному обществу «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ») 36,1 млн руб. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Из этой суммы 33,3 млн руб. — задолженность по договору от октября 2024 года, 2,8 млн руб. — неустойки за период с мая по ноябрь 2025 года. Кроме того, с ответчика взыскали 576,9 тыс. руб. расходов по госпошлине, и 9,1 тыс. руб. пошлины — в доход федерального бюджета.
АО «ЦЭНКИ» входит в структуру госкорпорации «Роскосмос» и включает научные институты, конструкторские бюро и космические центры «Южный» и «Восточный».
ООО «ПСО „Казань“» участвовало в строительстве космодрома «Восточный» и измерительного пункта «Сахалин». В отношении компании было возбуждено дело о банкротстве.
Ранее сообщалось, что АО «ЦЭНКИ» подало иск к строительной компании ООО «ПСО „Казань“» на сумму 35,1 млн руб.