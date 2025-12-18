Арбитражный суд Амурской области постановил, что строительная компания ООО «ПСО „Казань“» должна выплатить акционерному обществу «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ») 36,1 млн руб. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Суд взыскал с ПСО «Казань» 36,1 млн рублей в пользу предприятия Роскосмоса

Из этой суммы 33,3 млн руб. — задолженность по договору от октября 2024 года, 2,8 млн руб. — неустойки за период с мая по ноябрь 2025 года. Кроме того, с ответчика взыскали 576,9 тыс. руб. расходов по госпошлине, и 9,1 тыс. руб. пошлины — в доход федерального бюджета.

АО «ЦЭНКИ» входит в структуру госкорпорации «Роскосмос» и включает научные институты, конструкторские бюро и космические центры «Южный» и «Восточный».

ООО «ПСО „Казань“» участвовало в строительстве космодрома «Восточный» и измерительного пункта «Сахалин». В отношении компании было возбуждено дело о банкротстве.

Ранее сообщалось, что АО «ЦЭНКИ» подало иск к строительной компании ООО «ПСО „Казань“» на сумму 35,1 млн руб.

