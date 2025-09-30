Предприятие Роскосмоса подало иск к ПСО «Казань» на 35,1 млн рублей

АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» подало иск к строительной компании ООО «ПСО „Казань“» на сумму 35,1 млн руб. Подробности не раскрываются. Данные о деле опубликованы в электронной картотеке арбитражных дел.

Истец — АО «ЦЭНКИ», предприятие госкорпорации «Роскосмос», в структуру которого входят научные институты, конструкторские бюро и космические центры «Южный» и «Восточный». Ответчик — ООО «ПСО „Казань“», строительная компания, участвовавшая в строительстве космодрома «Восточный» и измерительного пункта «Сахалин». Ранее в отношении нее было возбуждено дело о банкротстве. Директором ПСО «Казань» является Равиль Зиганшин — депутат Государственного совета РТ четвертого и пятого советов.

В июле этого года ПСО «Казань» удалось избежать банкротства по долгу в 23,7 млн руб.

