«Яндекс» расширил доставку роботами до 100 магазинов в Петербурге

Зону работы роботов-курьеров «Яндекс Еды» в Приморском районе Петербурга значительно расширили. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. Теперь сервис доступен для заказов из 100 торговых точек, включая сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Лента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Выбрать доставку роботом можно в приложении, если пользователь находится в радиусе 2 км от магазина-партнера. Курьеры нового поколения способны перевозить до 25 кг груза, преодолевать до 70 км на одном заряде и работают в любую погоду. Их движение в реальном времени отображается на карте.

«Яндекс» планирует масштабировать сервис на все города-миллионники к 2026 году, а к концу 2027 года — задействовать по всей стране около 20 тыс. роботов. В Петербурге эксперимент с доставкой идет с ноября, за три недели в Приморском районе роботы успешно выполнили 661 заказ без происшествий.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Яндекс» запустил доставку роботами в Петербурге в конце ноября. Проект реализуется при поддержке городской администрации.

Андрей Маркелов