Стоимость проезда в автобусах в ХМАО поднимут на 3 рубля в следующем году

В Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) с 1 января поднимут стоимость проезда в общественном транспорте, следует из документа на портале официального опубликования правовых актов.

Цены увеличатся на 3-6 руб. С начала 2026 года стоимость проезда в городских автобусах составит 37 руб., в маршрутках — 41 руб.

Сейчас проезд на автобусе в регионе стоит 34 руб. и 35 руб. в маршрутках. В прошлые годы цены на поездку поднимались на 2 руб.

Ирина Пичурина