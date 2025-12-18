Минпромторг предложил с апреля ввести маркировку электронных сигарет

Минпромторг предложил с 1 апреля 2026 года ввести обязательную маркировку электронных сигарет и других аналогичных электронных устройств для потребления никотина. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Сейчас устройства для потребления никотина входят в четвертый этап эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, проводимого с 14 июля 2025 года по 28 февраля 2026-го. Согласно пояснительной записке, министерство считает, что введение маркировки электронных сигарет «отвечает задаче легализации табачного рынка», а также поможет повысить уровень контроля государства за производством и оборотом этих устройств.

Как узнал «Ъ», «Опора России» раскритиковала предлагаемый Минфином и поддержанный некоторыми регионами законопроект, по которому в субъектах РФ можно было ввести запрет на продажу вейпов. В качестве альтернативы «Опора» предлагает ужесточить наказание за продажу такой продукции несовершеннолетним, снизить содержание никотина в вейпах и продолжать активно их маркировать.

Подробности — в материале «Ъ» «Подъем с оборотом».