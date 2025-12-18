Кабмин рассмотрит вопрос строительства очистных сооружений в Геленджике

18 декабря состоится заседание правительства России, на котором обсудят итоги уборки урожая, финансовую поддержку некоторых регионов и возведение очистных сооружений в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кабмин может утвердить выделение денежных средств из резервного фонда на строительство очистных сооружений в Геленджике. Мощность инженерных сетей составит 50 тыс. куб. м в сутки. Также аппарат правительства заслушает доклад Минсельхоза по сбору урожая и обсудит перераспределение части полномочий от Минобрнауки к Минпромторгу, в частности, это коснется Национальной технической инициативы.

София Моисеенко