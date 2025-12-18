Сделке не изменили сценарий

Warner Bros. Discovery отклонила предложение Paramount о выкупе холдинга. В письме акционерам совет директоров назвал потенциальную сделку «иллюзорной» и рекомендовал поддержать одобренное ранее соглашение с Netflix. Это при том, что Paramount была готова заплатить за весь бизнес Warner Bros. Discovery $108 млрд, а Netflix — только $82 млрд. Однако совет директор посчитал, что ущерб от этого соглашения может быть гораздо выше.

Фото: Mike Blake / Reuters

В Paramount утверждали, что сделку готова поддержать семья основателя Oracle Ларри Эллисона. Его сын Дэвид возглавляет кинокомпанию. Но в Warner Bros. заявили, что таких договоренностей никогда не было и Paramount вводила в заблуждение акционеров. Чем вызвана такая категоричная позиция? “Ъ FM” обсудил это с генеральным директором компании Comscore Романом Исаевым: «Этот вопрос интересует всех представителей индустрии по всему миру, потому что, помимо суммы, которую предложила Paramount, речь шла о покупке всего холдинга, в отличие от варианта Netflix. В принципе, есть опасения, что стриминг в случае сделки каннибализирует весь бренд Warner и HBO и будет двигать свои стратегические цели и идеалы, которые идут вразрез с желаниями и видением развития у представителей классической кинотеатральной индустрии. По сути, Warner может стать неким филиалом Netflix, что для производства кино для больших экранов выглядит опасным и имеющим возможные очень негативные последствия для индустрии кинотеатров. Я не думаю, что тут речь идет о неких подозрениях в том, что Paramount не сможет выполнить свои обязательства. Тем более за компанией, как мы понимаем, стоят очень серьезные деньги, очень серьезные структуры. Вопросов очень много. Со стороны американской антимонопольной службы, естественно, их будет еще больше, они будут ключевыми. Ведомство сможет заблокировать эту сделку, потому что Netflix в случае реализации этого предложения получит такую долю рынка, которая уже подпадает под антимонопольное законодательство».

Netflix объявила о покупке Warner Bros. Discovery 5 декабря, сделку могут закрыть в третьем квартале следующего года. В этом случае стриминговая платформа получит под свой контроль сервисы HBO и HBO Max и некоторые объекты интеллектуальной собственности, включая франшизу «Гарри Поттер» и «Игра престолов». В Paramount свое предложение озвучили через несколько дней, хотя, как утверждает Associated Press, это была не первая попытка и Warner Bros. уже шесть раз отказывала компании. При этом на стороне Paramount выступает лично президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что сделка с Netflix «может стать проблемой» из-за антимонопольного регулирования, и заверил, что будет лично вовлечен в принятие решения. Однако истинная причина отказа вполне рыночная, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Paramount — это конкурент Warner Bros. У Netflix все-таки изначально другая модель, хоть и скорректированная в свое время. И, мне кажется, что возможностей для дальнейшего развития при сделке со стримингом будет гораздо больше, чем в случае покупки одним игроком, работающем в одном и том же сегменте, другого. Речь о симбиозе или синергии возможностей создания контента, его дистрибуции как в офлайн-площадках, так и в онлайне. Мы прекрасно понимаем, что в последние год-полтора не всегда хорошо шли дела у Netflix, но это онлайн-кинотеатр номер №1 во всем мире. Здесь важно, чтобы в результате подобного слияния произошло дальнейшее развитие и укрупнение на рынке телесмотрения, что как раз является главным фактором».

По данным СМИ, профинансировать сделку Paramount по покупке Warner Bros. Discovery должна была компания Affinity Partners зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Однако на этой неделе она отказалась от участия в поглощении холдинга. На этом фоне издание Axios отмечает, что пока неясно, готовы ли в Paramount увеличить предложение и вновь попытаться договориться о соглашении.

Анжела Гаплевская