На обслуживание наружного освещения Нижнекамска выделят 10 млн рублей

В Нижнекамске на техническое обслуживание сетей наружного освещения выделят 10 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В рамках контракта запланировано обслуживание 11,8 тыс. светильников, включая приборы общего и декоративного освещения, прожекторы и другое оборудование. Исполнителю необходимо обеспечить бесперебойную работу сетей, предотвратить их преждевременный износ, своевременно выявлять и устранять неисправности, а также поддерживать электробезопасность и светотехнические параметры оборудования.

Работы будут проводиться на территории города и Нижнекамского муниципального района с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска».

Ранее сообщалось, что в Казани на городское освещение в 2026 году выделили 190 млн руб.

Анна Кайдалова