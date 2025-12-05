В Казани на городское освещение в 2026 году выделили 190 млн рублей

На содержание объектов наружного освещения в Казани в 2026 году выделят 190 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обеспечить техническое обслуживание и ремонт светильников, архитектурной подсветки, шкафов управления освещением, опор и воздушных линий, электросчетчиков, а также светодиодных конструкций и гирлянд. В контракт также входит оперативно-диспетчерское обслуживание и ремонт силовых трансформаторов и электротехнического оборудования.

Работы будут выполнять с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Казани.

Заказчиком выступает комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани на содержание объектов наружного освещения в октябре–декабре выделят 25 млн руб.

Анна Кайдалова