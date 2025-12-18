В Астрахани все школы закрыли на карантин

Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ школы и организации дополнительного образования ушли на карантин. Санэпидемкомиссия при областном правительстве закрыла образовательные учреждения с 18 по 27 декабря, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Учебный процесс будет организован дистанционно. В городе открыли дополнительные пункты неотложной помощи для детей. Они работают ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресам: ул. Аксакова, 6/1; ул. Студенческая, 4А; ул. Тренёва, 11/1.

Два дня назад глава Астрахани Игорь Редькин уже сообщал о закрытии школ на карантин. Тогда на дистанционный формат перешли 15 учебных заведений. В нескольких школах домой отправили отдельные классы, где количество заболевших составляло от 23 до 55% от общего числа учащихся.

Марина Окорокова