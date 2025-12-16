В Астрахани школы уходят на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Астрахани ряд школ закрыли на карантин. Как сообщил глава города Игорь Редькин, причиной тому стал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент закрыто 15 образовательных учреждений.

В постановлении ведомства указано, что школы № 29 и № 23 не ведут учебный процесс с 15 по 21 декабря. В школах №1, 4, 6, 9, 22, 36, 37, 49, 54, 64, НОШ № 19, гимназиях №2 и №3 занятия приостановлены с 16 по 22 декабря.

По приказам директоров отдельные классы отправили на карантин в СОШ №11, 32, 57, 35, 3 и 30. В этих школах количество заболевших составляет от 23 до 55% от общего числа учащихся.

Власти региона призывают жителей Астрахани ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. В случае появления признаков заболевания рекомендуется оставаться дома и соблюдать меры профилактики.

Марина Окорокова