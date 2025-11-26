Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Счетная палата РФ согласовала нового руководителя нижегородской КСП

Спикер заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин представил Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ претендента на должность руководителя контрольно-счетной палаты региона Ирину Григорьеву. Ее кандидатуру поддержали единогласно, сообщил председатель ЗСНО в своем Telegram-канале.

«Много лет Ирина Александровна работает в региональном минфине. По ее инициативе разработаны и внедрены изменения, повышающие качество администрирования бюджетных средств»,— рассказал Евгений Люлин.

Окончательное решение будут принимать депутаты нижегородского заксобрания в декабре.

Как писал «Ъ-Приволжье», полномочия нынешнего председателя КСП региона Елены Букаревой истекают 30 ноября 2025 года. Она руководила палатой с 2010 года.

Елена Ковалева