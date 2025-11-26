Счетная палата РФ согласовала нового руководителя нижегородской КСП

Спикер заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин представил Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ претендента на должность руководителя контрольно-счетной палаты региона Ирину Григорьеву. Ее кандидатуру поддержали единогласно, сообщил председатель ЗСНО в своем Telegram-канале.

«Много лет Ирина Александровна работает в региональном минфине. По ее инициативе разработаны и внедрены изменения, повышающие качество администрирования бюджетных средств»,— рассказал Евгений Люлин.

Окончательное решение будут принимать депутаты нижегородского заксобрания в декабре.

Как писал «Ъ-Приволжье», полномочия нынешнего председателя КСП региона Елены Букаревой истекают 30 ноября 2025 года. Она руководила палатой с 2010 года.

Елена Ковалева