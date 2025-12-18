Владелец тобольской базы отдыха «Сказка» оштрафован из-за отравления детей хлором

В Тобольске суд признал предпринимателя виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Ему назначили штраф в 120 тыс. руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Поводом стало массовое отравление детей парами хлора в бассейне базы отдыха «Сказка» 21 декабря прошлого года.

В тот день после купания в водном комплексе «Пандора» 16 детям в возрасте от 9 до 11 лет и двоим взрослым стало плохо, после чего их госпитализировали с диагнозом «отравление хлором». Следствие установило превышение норм использования дезинфицирующих средств и отсутствие должного контроля за санэпидтребованиями.

В декабре 2024 года деятельность базы уже приостанавливали на 90 суток из-за несоблюдения санитарных норм (ст. 6.4 КоАП). Управляющий базой и сотрудник, обслуживавший бассейн, были уволены. По искам прокуратуры предприниматель выплатил компенсацию морального вреда пострадавшим на сумму около 735 тыс. руб.

Несмотря на принятые меры, в августе 2025 года в бассейне корпуса «Килиманджаро» базы отдыха вновь отравились 10 детей. По этому случаю прокуратура направила в суд семь исков о компенсации морального вреда, из которых два уже удовлетворены на сумму 76,5 тыс. руб., остальные находятся на рассмотрении. После инцидента деятельность бассейна приостановили на 30 суток, предприниматель запретил плавать в нем детям до двух лет.