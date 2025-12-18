В Чувашии задержаны подозреваемые в хищении недвижимости у участников СВО

В Чувашии задержали группу местных жителей, похищавших деньги и недвижимость у участников военной операции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

Главным в преступной схеме был 49-летний житель Новочебоксарска, уже отбывший срок за мошенничество. Он привлек в сообщники 43-летнего знакомого, судимого за вовлечение в занятие проституцией.

Мужчины втирались в доверие к гражданам, склонным к алкоголизму, и переселяли их в подготовленные жилые помещения. С помощью психологического давления и под угрозой расправы их заставляли вступить в фиктивные браки с женщинами, ранее работавшими в интим-салоне. Злоумышленники вынуждали мужчин подписать в пользу жен доверенности на распоряжение всей их недвижимостью, а после — заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.

Число фигурантов не приводится, среди них есть одна женщина. Их задержали после получения выплат в 2 млн руб. за одного из пропавших без вести военнослужащих. При обыске у одного из подозреваемых нашли еще 1 млн руб. Он был получен от продажи недвижимости другого потерпевшего. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).